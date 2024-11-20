Служивший в Ростовской области боец из Пензы пропал на СВО

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В ходе проведения СВО пропал 45-летний боец, проходивший службу в Ростовской области. Родственники разыскивают Романа Езерского больше двух месяцев.Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами РФ в Пензе. Его закрепили за воинской частью 78568 в городе Миллерово. Он вошел в четвертый батальон, третью роту.Роман связывался с близкими 19 сентября. После этого он перестал отвечать на звонки и сообщения. Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат.