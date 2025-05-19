В ходе СВО погиб 48-летний житель Ростовской области

Фото: газета «Наша Неделя. Пролетарск»

В ходе СВО погиб 48-летний боец из Пролетарского района Ростовской области. Николай Кривоносов получил смертельное ранение 30 августа 2024 года.Мужчина из хутора Коврино. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. В апреле 2025-го выяснилось, что мужчина погиб при выполнении боевого задания.По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», похороны состоялись 8 апреля в хуторе Коврино.У Николая остались жена и трое детей: два сына и дочь.