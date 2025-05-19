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В ходе СВО погиб 48-летний житель Ростовской области

В ходе СВО погиб 48-летний житель Ростовской области
В ходе СВО погиб 48-летний боец из Пролетарского района Ростовской области. Николай Кривоносов получил смертельное ранение 30 августа 2024 года.

Мужчина из хутора Коврино. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. В апреле 2025-го выяснилось, что мужчина погиб при выполнении боевого задания.

По информации газеты «Наша Неделя. Пролетарск», похороны состоялись 8 апреля в хуторе Коврино.

У Николая остались жена и трое детей: два сына и дочь.
Фото: газета «Наша Неделя. Пролетарск»
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