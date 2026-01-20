Квадратный метр в новостройках Ростова на 10,5% в 2025 году

Фото: Donday

Рынок недвижимости донской столицы продолжает демонстрировать уверенный рост цен. По данным пресс-службы аналитического сервиса "Объектив.РФ", озвученным порталом DonDay, в 2025 году стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону подскочила на 10,5%.Январские цифры 2026 года показывают, что средняя цена квадратного метра достигла отметки в 161,3 тысячи рублей. Год назад этот показатель был заметно ниже – 146 тысяч рублей.Интересно, что наиболее бюджетным вариантом среди новостроек являются трехкомнатные квартиры, где "квадрат" оценивается в 141,38 тысячи рублей. Самыми дорогими остаются студии, за квадратный метр которых придется выложить 216,18 тысячи рублей. Диапазон цен на другие типы квартир выглядит следующим образом:Однокомнатные: 161,94 тысячи рублей за кв.м.Двухкомнатные: 160,38 тысячи рублей за кв.м.Четырехкомнатные и более: 152,75 тысячи рублей за кв.м.Рост цен – общероссийская тенденцияПодорожание недвижимости коснулось и других регионов. В Ижевске, столице Удмуртии, квадратный метр на первичном рынке вырос на 12%, при этом самая низкая цена также наблюдается в двухкомнатных квартирах (130,3 тыс. руб.), а самая высокая – в студиях (141,2 тыс. руб.).Эксперты связывают удорожание жилья с ростом себестоимости строительства, обусловленным увеличением затрат на оплату труда, изменениями в налоговой политике и подорожанием строительных материалов.Несмотря на растущие цены, самым популярным способом приобретения жилья остается семейная ипотека. Эта программа, позволяющая семьям с детьми до 6 лет (или ребенком-инвалидом) оформить кредит под льготный процент до 6% годовых, сыграла важную роль в поддержке рынка недвижимости. Однако с 1 февраля 2026 года в правила программы вносятся изменения, в частности, вводится принцип "одна семья – одна льготная ипотека", обязывающий супругов становиться созаемщиками.Радует, что в Ростовской области география действия "Семейной ипотеки" расширяется. К 16 городам, участвовавшим в программе ранее, в начале 2026 года добавился Азов.