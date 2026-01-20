В Ростовской области из-за отсутствия дежурного хирурга на «скорой» ребенку не смогли наложить швы
В Ростовской области из-за отсутствия дежурного хирурга на «скорой» ребенку не смогли наложить швы. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на слова матери мальчика.
Семилетний Тимофей М. из Цимлянска получил серьезную травму головы. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на слова матери мальчика.
Вечером 17 января ребенок, поскользнувшись, сильно ударился головой о порог своего дома. Рана оказалась глубокой и обильно кровоточила. Родители немедленно вызвали скорую помощь.
Врачи скорой помощи сказали маме, что на смене нет хирурга и порекомендовали везти ребенка в больницу Волгодонска. Поездка в соседний Волгодонск стала дополнительным испытанием для семьи. Им пришлось ехать в холодной машине скорой помощи с неисправной печкой, укрывшись одеялами.
В Волгодонской больнице Тимофею диагностировали «открытую рану других областей головы; ушибленную рану лобной области». Ребенку наложили швы и сделали перевязку. К счастью, госпитализация не потребовалась, и после оказания первой помощи мальчика отпустили домой с рекомендациями врача.
Семья, возмущенная ситуацией, подчеркивает отсутствие квалифицированной медицинской помощи в экстренной ситуации.
-Никто не смог сделать 2 шва ребёнку! - возмущается мама Тимофея. - Цимлянск не маленький город. Нам пришлось везти ребёнка с дыркой во лбу в другой город.
К счастью, травма Тимофея оказалась не критичной, и у семьи имелся доступ к транспорту. Однако , что делать остальным жителям города неизвестно. Транспорт есть не у всех, а пожилым людям и семьям с детьми трудно добираться до соседнего города на общественном транспорте.