Боец из Ростовской области погиб под Херсоном в ходе спецоперации

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В ходе спецоперации погиб боец из Ростовской области. О смерти 45-летнего Романа Назарова 19 июля сообщили в социальных сетях его знакомые.Мужчина - уроженец города Каменска-Шахтинского. Во время чеченской кампании он служил в разведке. В 2014-м, когда началась война в Донбассе, отправился на передовую.Он выполнял боевую задачу под Херсоном. Там он получил смертельное ранение 19 июля.Романа Назарова похоронят в его родном городе. Родные и близкие проводят бойца в последний путь в 11 часов 21 июля.