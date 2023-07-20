Боец из Ростовской области погиб под Херсоном в ходе спецоперации
В ходе спецоперации погиб боец из Ростовской области. О смерти 45-летнего Романа Назарова 19 июля сообщили в социальных сетях его знакомые.
Мужчина - уроженец города Каменска-Шахтинского. Во время чеченской кампании он служил в разведке. В 2014-м, когда началась война в Донбассе, отправился на передовую.
Он выполнял боевую задачу под Херсоном. Там он получил смертельное ранение 19 июля.
Романа Назарова похоронят в его родном городе. Родные и близкие проводят бойца в последний путь в 11 часов 21 июля.