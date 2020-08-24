В финал регионального этапа конкурса «Доброволец России» вышли 56 дончан

В Ростове прошла церемония награждения финалистов и призеров регионального этапа всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020». Мероприятие состоялось 25 августа в Зеленом театре парка имени Октябрьской Революции.Победу в соревновании одержали 56 жителей Ростовской области. Из них 17 были отобраны для полуфинала и с 19 по 20 сентября представят донской регион на онлайн-форуме «Добро на Юге» Южного федерального округа.– Донской регион уже десятый год подряд участвует в «Добровольце России» и из года в год показывает хороший результат и динамику, – рассказал председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин. - Для сравнения, в 2018 году было подано чуть больше трехсот заявок, через год их количество увеличилось до тысячи, а в этом году мы получили уже 1 357 заявок.Соревнования проводились по следующим номинациям: «Уверенные в будущем», «Рожденные помогать», «Помощь животным», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Вдохновленные искусством», «Говорит волонтер», «Молоды душой», «Организатор добровольчества». «Равенство возможностей», «Малая родина», «Смелые сердцем».В 2020 году к их числу добавилась специальная номинация «Мы вместе». За победу в ней боролись 60 участников, занимающихся добрыми делами в период пандемии коронавируса. Один из конкурсантов в качестве волонтера посетил 700 домов. Юрий Лескин добавил, что в областном правительстве за такой труд добровольцев максимально отметят и поддержат.Федеральный конкурс «Доброволец России» - это часть президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его основная задача – найти и поддержать наилучшие волонтерские инициативы России. В 2020 году грантовый фонд конкурса был увеличен в два раза – до 90 миллионов рублей.Всероссийские соревнования завершатся в конце 2020 года. Торжественное награждение лучших конкурсантов пройдет 5 декабря на Международном форуме добровольцев в Москве.