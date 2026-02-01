Два беспилотника уничтожили в небе над Азовским морем

Фото: DonDay.ru.

В небе над Азовским морем уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны были сбиты в период с 08:00 до 18:00. Кроме того за этот период уничтожили 38 беспилотников на территории РФ.Добавим, что ранее в Ростовской области объявляли беспилотную опасность.