Два беспилотника уничтожили в небе над Азовским морем

В небе над Азовским морем уничтожили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 08:00 до 18:00. Кроме того за этот период уничтожили 38 беспилотников на территории РФ.

Добавим, что ранее в Ростовской области объявляли беспилотную опасность.
Фото: DonDay.ru.
