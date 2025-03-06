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В донской столице ищут мальчика с открытки 1912 года

В донской столице ищут мальчика с открытки 1912 года
В редакцию DonDay обратились коллеги из Краснодарского края с просьбой подключиться к поискам мальчика со старинной открытки.

На ней запечатлен ребенок, который машет бескозыркой и опирается на якорь на фоне мачт корабля и труб завода.

На старинную открытку обратили внимание журналисты газеты «Прибой» из Геленджика. На аукционе антиквариата они обнаружили потертую страницу с изображением мальчика и с надписью «Сердечный привет из Геленджика». На обороте открытки было послание от женщины с редким именем Антарам.

Позже такая же открытка была найдена с надписью «Привет из Новороссийска». На обороте было прописано, что картинка была отпечатана в издательстве братьев Борисовых в Новороссийске. К поискам подключились и коллеги из приморского города.

На популярном сайте объявлений была и вовсе найдена книга со сборником различных других открыток. Однако сама обложка стала еще одной зацепкой в поисках мальчика. На ней изображен тот же ребенок корабля, а надпись гласила «Привет из Ростова-на-Дону».

Существует вероятность, что мальчик с открытки как-то связан с донской столицей. Возможно, что он жил здесь, а теперь живут его потомки. Интересно проследить его жизненный путь. Может, он и вправду стал моряком, и фотография на открытке была пророческой.

Если вам что-то известно о мальчике с открытки, просим обратиться в редакцию DonDay по номеру +7 918 580-03-60.
Фото: соцсети
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