В ДНР завершилась эвакуация населения в Ростовскую область

Фото: Светлана Морокина

В Донецкой народной республике завершилась централизованная эвакуация населения из тыла в Россию. В частности – в Ростовскую область. Об этом 24 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Несмотря на это, каждый желающий может самостоятельно выехать в РФ. Или же на общественном транспорте. Но основные силы сейчас сосредоточены на перемещении населения из прифронтовой зоны – в тыловую.Массовая эвакуация жителей ЛДНР в РФ началась 18 февраля из-за обострения ситуации на линии разграничения. За неделю пределы республик покинули более 100 тысяч человек.