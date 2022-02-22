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В ДНР завершилась эвакуация населения в Ростовскую область

В ДНР завершилась эвакуация населения в Ростовскую область
В Донецкой народной республике завершилась централизованная эвакуация населения из тыла в Россию. В частности – в Ростовскую область. Об этом 24 февраля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Несмотря на это, каждый желающий может самостоятельно выехать в РФ. Или же на общественном транспорте. Но основные силы сейчас сосредоточены на перемещении населения из прифронтовой зоны – в тыловую.

Массовая эвакуация жителей ЛДНР в РФ началась 18 февраля из-за обострения ситуации на линии разграничения. За неделю пределы республик покинули более 100 тысяч человек.

Фото: Светлана Морокина
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