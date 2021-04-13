В части акватории Таганрогского залива на 20 лет запретят рыболовство

Рыболовство в части акватории Таганрогского залива запретят на 20 лет. Это связано с передачей около 0,67 квадратного метра водоема в пользование Министерства обороны России. Соответствующее распоряжение председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 14 апреля.Речь идет о территории в районе аэропорта Ейска. Отметим, именно там на берегу Таганрогского залива располагается Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ, а также наземный комплекс-тренажер НИУТКА, имитирующий палубу авианосца, в частности, тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Он предназначен для придания боевой устойчивости ракетным подводным лодкам стратегического назначения, а также группировкам надводных кораблей и морской ракетоносной авиации в районах боевого предназначения.В документе указано, что выделенную часть акватории будут использовать исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства.Летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший должность премьер-министра России, подписал распоряжение о передаче части акватории Таганрогского залива в пользование Пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Тогда бухту Андреева в черте Таганрога передали также на 20 лет.