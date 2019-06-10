Часть Азовского моря передана под юрисдикцию донских пограничников



Бухта Андреева, являющаяся часть Таганрогского залива, передана под юрисдикцию Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.



Соответствующее распоряжение председателя правительства России Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правовой информации 11 июня.



В пользование донских пограничников на 20 лет отходит участок площадью 1715 кв. м. в Таганрогском заливе. Территория передаётся для «обеспечения обороны страны и безопасности государства». С этого момента в бухту закрывается доступ физических и юридических лиц.

«Использование части акватории бухты Андреева Таганрогского залива Азовского моря исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства, исключение возможности использования водного объекта юридическими или физическими лицами для иных целей (в том числе рекреации, рыбаловства и осуществления аквакультуры (рыбоводства)», - говорится в документе.







Находиться на указанном участке могут только пограничники. Бухту запрещается использовать гражданским лицам для отдыха, рыбной ловли и рыбоводства.



В свою очередь сотрудники Погранслужбы не должны совершать действия, которые могут навредить окружающей среде и ухудшению экологической обстановки.



По информации ПУ ФСБ Ростовской области, в настоящее время в бухте Андреева расположена стоянка катеров, а также другая морская инфраструктура Погрануправления.



Добавим, что бухта Андреева примыкает к Таганрогскому металлургическому заводу, где в конце XIX века был построен заводской порт. В бухту были проложены две железнодорожные ветки, связавшие её с заводом.

Залив представляет собой естественное углубление берега, обрамленное железобетонными гидротехническими оградительными сооружениями и дебаркадерами с эстакадой посередине.