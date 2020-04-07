В центре занятости Таганрога отказались пересчитать пособие по безработице женщине предпенсионного возраста

Центр занятости населения Таганрога отказался пересчитать размер пособия по безработице местной жительнице.В августе 2018 года женщину официально признали безработной. Ей назначили пособие с последующим перерасчетом до 8000 рублей. Она также попала в категорию людей предпенсионного возраста.С 1 января 2019 года размер выплаты был проиндексирован до 11 280 рублей, однако в ЦЗН таганроженке не увеличили выплату.Однако прокуратура обжаловала решение в Ростовском областном суде. Судебная коллегия иск удовлетворили. Центр занятости Таганрога обязали пересчитать выплаты местной жительнице.