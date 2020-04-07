В центре занятости Таганрога отказались пересчитать пособие по безработице женщине предпенсионного возраста
Центр занятости населения Таганрога отказался пересчитать размер пособия по безработице местной жительнице.
В августе 2018 года женщину официально признали безработной. Ей назначили пособие с последующим перерасчетом до 8000 рублей. Она также попала в категорию людей предпенсионного возраста.
С 1 января 2019 года размер выплаты был проиндексирован до 11 280 рублей, однако в ЦЗН таганроженке не увеличили выплату.
- Прокуратура Таганроге направила в суд исковое заявление об обязании центра занятости сделать перерасчёт с учетом сведений об отнесении заявительницы к лицам предпенсионного возраста, но в удовлетворении было отказано, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.
Однако прокуратура обжаловала решение в Ростовском областном суде. Судебная коллегия иск удовлетворили. Центр занятости Таганрога обязали пересчитать выплаты местной жительнице.