В центре Ростова обманутые дольщики устроили нестандартный флешмоб

Нестандартный флешмоб устроили обманутые дольщики в центре Ростова-на-Дону. Героями акции стали не городские активисты, а интернет-мемы ждуны.Днем 10 сентября на площади Советов появилось несколько картонных фигурок с изображением ждунов. Самый большой ждун, так называемый предводитель активистов, держит в руках табличку с тематическим стихотворением о недостроенных домах в Ростове-на-Дону.Организаторами нестандартного флешмоба стали обманутые дольщики. Фигурки около здания правительства области олицетворяют власть Ростовской области, которая якобы не решает вопрос с самостроями.Необычной акцией дольщики решили привлечь внимание к самостроям. Сейчас под угрозой сноса находятся 176 домов. Без крыши над головой могут остаться четыре с половиной тысячи жителей. Самострои в переулках Хоперском, Узбекском и на улице Кочевой уже снесены. Обманутые дольщики требуют провести публичные слушания и принять закон о самостроях.