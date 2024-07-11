В Ростовской области на фасаде советского здания пропало мозаичное панно

Фото: Мой Фасад

В Новочеркасске Ростовской области на фасаде советского здания закрасили мозаичное панно. Об этом сообщили 9 июля в группе «Мой Фасад».Жители Новочеркасска увидели изменения на фасаде Союзпечати, которое находится на улице Красноармейской, 15а. Во времена СССР на фасаде была изображена девушка. Она держала в руках книгу с надписью «ДОН». Это и стало названием панно.В 2023 году дончане заметили, что панно пропало. Причиной этого стала его реконструкция. Знаменитую дончанку скрыли под слоем штукатурки.Раньше это скромное советское здание выделялось на фоне других и было заметным. Мозаичная картина, украшавшая его, придавала городу особый колорит и служила ориентиром для некоторых людей. Сейчас же здание «Союзпечати» стало однотипным сооружением, характерным для 21-го века.