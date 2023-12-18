В центре Ростова на Максима Горького забил фонтан из кипятка

Фото: Ростов ру

На улице Максима Горького 18 декабря произошла коммунальная авария. Из-за прорыва теплотрассы из-под люка забила фонтан из горячей воды. Кипяток затопил всю улицу на участке от Чехова до Соколова.Люди опубликовали в сети фото и видео, на которых улицу накрыло паром, а видимость ухудшилась до 500 метров.В администрации города сообщили, что аварийная бригада выехала на место для устранения дефекта.О времени завершения работ нет информации.