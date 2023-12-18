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В центре Ростова на Максима Горького забил фонтан из кипятка

В центре Ростова на Максима Горького забил фонтан из кипятка
На улице Максима Горького 18 декабря произошла коммунальная авария. Из-за прорыва теплотрассы из-под люка забила фонтан из горячей воды. Кипяток затопил всю улицу на участке от Чехова до Соколова.

Люди опубликовали в сети фото и видео, на которых улицу накрыло паром, а видимость ухудшилась до 500 метров.

В администрации города сообщили, что аварийная бригада выехала на место для устранения дефекта.

О времени завершения работ нет информации.
Фото: Ростов ру
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