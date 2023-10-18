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В поликлинике Каменска из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели масочный режим

В поликлинике Каменска из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели масочный режим
В поликлинике № 1 Каменска-Шахтинского ввели масочный режим из-за роста заболеваемости. Информацию сообщает газета «Пик».

Согласно объявлению, вывешенному в ГБУ РО «ГП № 1», с 12 октября действует масочный режим. Временно пациентам придется носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом.


Напомним, ранее в донском регионе наблюдался рост числа заболевших ОРВИ. Со 1 по 8 октября инфекцию подхватили 16,3 тысячи человек.
Фото: Rostov.ru/ ПИК.
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