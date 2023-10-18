В поликлинике Каменска из-за роста заболеваемости коронавирусом ввели масочный режим
В поликлинике № 1 Каменска-Шахтинского ввели масочный режим из-за роста заболеваемости. Информацию сообщает газета «Пик».
Согласно объявлению, вывешенному в ГБУ РО «ГП № 1», с 12 октября действует масочный режим. Временно пациентам придется носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ, коронавирусом и гриппом.
Напомним, ранее в донском регионе наблюдался рост числа заболевших ОРВИ. Со 1 по 8 октября инфекцию подхватили 16,3 тысячи человек.