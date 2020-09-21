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В Ростове будут останавливать автобусы с пассажирами, не соблюдающими «масочный» режим

В Ростове будут останавливать автобусы с пассажирами, не соблюдающими «масочный» режим
В донской столице будут на неопределенное время останавливать автобусы с пассажирами, не соблюдающими «масочный» режим. Об этом заявили в городской администрации.

«С 23 сентября в случае установления в салонах граждан без лицевых масок дальнейшее движение транспортного средства по маршруту будет приостановлено», - сказано в сообщении мэрии.

Такие меры принимаются из-за роста заболеваемости коронавирусом в Ростове-на-Дону. Ежедневно в городе фиксируют более 100 новых случаев заражения. По состоянию на 22 сентября в донской столице было зарегистрировано 8 463 заболевших COVID-19 и 190 умерших.

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