В ближайшие сутки в Ростовской области резко ухудшится погода





В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды.



По данным регионального Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС, непогода придёт на Дон 21 ноября.

- На территории области и Ростова ожидается ухудшение метеорологических условий, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова. – Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха в среднем на 6-10 градусов, усиление ветра с порывами 15-20 м/с.



На реках и водоёмах области начнёт образовываться лёд.



Жителей области просят проявить бдительность и заранее убрать с балконов вещи, закрыть форточки и окна. При скачках напряжения следует обесточить электроприборы, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.