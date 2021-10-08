В Батайске нашли живой многодетную мать, пропавшую без вести месяц назад
В Батайске нашли живой 41-летнюю женщину, пропавшую без вести. Юлия Хрулева не выходила на связь с родными около месяца.
Женщина жила с мужем и детьми на улице Октябрьской, 30. Последний раз ее видели 11 сентября. В тот день многодетная мать ушла из дома без денег, документов и телефона. Супруг Юлии пытался найти ее самостоятельно, но не смог. Тогда родные обратились за помощью в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды и СМИ.
Как сообщила Rostov.ru дочь пропавшей Елены, маму нашли утром 12 октября в черте города. По ее словам, Юлия жива и здорова.