в Азовском районе по факту гибели двух рабочих возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате реконструкции моста. Об этом информировали в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства 4 марта.Согласно данным Следственного комитета, уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительных или других работ, что привело к неосторожной смерти двух или более лиц.Трагедия произошла 2 марта 2024 года во время ремонта моста через реку Чмутовую на западном подъезде к городу Ростову. В ходе работ по демонтажу бетонной плиты произошло обрушение, в результате чего рабочие оказались под тоннами конструкции и скончались от полученных травм.Документация, связанная с соблюдением техники безопасности и охраной труда, была изъята из строительной организации. Расследование данного инцидента продолжается.Прокуратура Ростовской области осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела.