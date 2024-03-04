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в Азовском районе по факту гибели двух рабочих возбудили уголовное дело

в Азовском районе по факту гибели двух рабочих возбудили уголовное дело
В Азовском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате реконструкции моста. Об этом информировали в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области, сообщает пресс-служба ведомства 4 марта.

Согласно данным Следственного комитета, уголовное дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности в процессе строительных или других работ, что привело к неосторожной смерти двух или более лиц.

Трагедия произошла 2 марта 2024 года во время ремонта моста через реку Чмутовую на западном подъезде к городу Ростову. В ходе работ по демонтажу бетонной плиты произошло обрушение, в результате чего рабочие оказались под тоннами конструкции и скончались от полученных травм.

Документация, связанная с соблюдением техники безопасности и охраной труда, была изъята из строительной организации. Расследование данного инцидента продолжается.

Прокуратура Ростовской области осуществляет контроль за ходом расследования уголовного дела.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
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