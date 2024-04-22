В Азове две недели не могли отремонтировать трубопровод после ЧП с теплоходом

Фото: Rostov.ru.

В Азове жители хутора Задонья почти две недели просидели без воды. Причиной стала авария на трубопроводе на дне реки Дон, которая случилась 10 апреля. По словам горожан, трубу задел проходящий мимо теплоход.Все это время рабочие не могли приступить к ремонту из-за сильного ветра. Поэтому на участке водоема запретили ходить судам. А пока ждали хорошей погоды, закупили нужные материалы. Жителям тем временем привозили воду в цистернах.Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ремонт начался 22 апреля. Бригада меняет поврежденный водовод протяженностью порядка 400 метров. Завершить работы планируют в течение дня.