В Азове без вести пропала 16-летняя девушка-подросток

В Ростовской области третьи сутки разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку. Студентка Азовского гуманитарно-технического колледжа (АГТК) Диана Рудик не выходит на связь с 16 мая. Об исчезновении рассказала близкая подруга и одногруппница азовчанки, Дарья.Диана живет в Азове с мамой. В день исчезновения девушка написала в чат одногруппников, что собирается ехать в Ростов на автобус. Там у нее живет парень, скорее всего, она собиралась к нему в гости. С тех пор девушку никто не видел. Связи с Дианой также нет, перед уходом из дома она оставила телефон дома.Если вам знакомо лицо на фото или вам что-либо известно о местонахождении Дианы, просьба позвонить по телефону: 8-989-502-91-93 (Дарья).