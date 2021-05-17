Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азове без вести пропала 16-летняя девушка-подросток

В Азове без вести пропала 16-летняя девушка-подросток
В Ростовской области третьи сутки разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку. Студентка Азовского гуманитарно-технического колледжа (АГТК) Диана Рудик не выходит на связь с 16 мая. Об исчезновении рассказала близкая подруга и одногруппница азовчанки, Дарья.

Диана живет в Азове с мамой. В день исчезновения девушка написала в чат одногруппников, что собирается ехать в Ростов на автобус. Там у нее живет парень, скорее всего, она собиралась к нему в гости. С тех пор девушку никто не видел. Связи с Дианой также нет, перед уходом из дома она оставила телефон дома.

Если вам знакомо лицо на фото или вам что-либо известно о местонахождении Дианы, просьба позвонить по телефону: 8-989-502-91-93 (Дарья).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.