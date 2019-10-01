Уроженец Таганрога Павел Деревянко поддержал фигурантов «московского дела»



Таганрожец Павел Деревянко совместно с десятью актерами выпустил видео «Свободу – всем». Артисты в очередной раз решили поддержать фигурантов «московского дела». Каждый из них представил по одному заключенному. Видеозапись опубликовало «Эхо Москвы».



Кроме Павла Деревянко, в съемках участвовали Александр Паль, Евгений Цыганов, Артур Смольянинов и другие. Павел представил Самариддина Раджабова.



– Я – Самариддин Раджабов. Про меня говорят, что я причинил боль полицейскому в защитной амуниции тем, что бросил в него пластиковой бутылкой. Мне – 21 год. Я собираюсь поступать на актерский факультет, пробую себя в рэпе. И в этом году я впервые влюбился. А здесь, в СИЗО, идет жесткая пропаганда воровского образа жизни. Чем больше я здесь нахожусь, тем больше впитываю в себя эту жизнь. Это тяжело. Я не хочу здесь находиться. Я хотел бы сидеть дома, – передал историю молодого фигуранта Деревянко.



Самариддина Раджабова обвинили в участии в массовых беспорядках. Однако парень утверждает, что во время несанкционированного митинга 27 июля он просто сидел на лавочке в центре города и ничего противозаконного не делал. Самариддину грозит до восьми лет лишения свободы.



Артисты начали активно защищать фигурантов «московского дела» после того, как судья Алексей Криворучко приговорил актера Павла Устинова к 3,5 года лишения свободы. После кампании в его поддержку ему заменили наказание на один год условно. Коллегу Павла Деревянко обвиняли в применении насилия к росгвардейцу.



Несанкционированная властями акция за допуск на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам, прошла в Москве 27 июля. Борьба «за честные выборы» стала рекордной по числу задержанных. В тот день, по официальным данным, арестовали 1 074 человека, а по информации «ОВД-Инфо» – 1 373 человека.