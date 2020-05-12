Уроженца Крыма, пропавшего без вести, ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину из Крыма. 36-летний Алексей Попов ушел из своего дома в Симферополе в конце апреля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.Не исключено, что мужчина мог отправиться в донской регион. Рост разыскиваемого - 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, глаза карие, стрижка короткая. В день своего исчезновения он был одет в серый костюм, обут в босоножки.Все, кто видел разыскиваемого, могут сообщить о его местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-54 или 112.