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Улица Вильнюсская в Ростове превратилась в городскую свалку

Улица Вильнюсская в Ростове превратилась в городскую свалку

В Ростове жители домов № 6 и № 8 по улице Вильнюсской жалуются на мусорную свалку, которую не убирают уже несколько месяцев. Об этом ростовчане написали на популярном портале городских проблем.

Жильцы признаются, что в двадцати метрах от контейнеров, рядом с подъездами и дальше по улице - на тротуаре, газоне и дороге - валяются мусор и битые стекла. Помимо неприятного запаха и перегнивания отходов в сырую погоду, возникает опасность пораниться осколками. Ростовчане неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой решить проблему и убрать мусор. Однако там отвечают, что либо очаг ликвидирован, либо они не занимаются уборкой такой большой территории.

В подтверждение своим словам горожане приложили фотографию огромной кучи мусора вокруг контейнеров и по всей улице.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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