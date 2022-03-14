Убитая мужем женщина проводила занятия по аэробике в Аксае
Стали известны подробности двойного убийства в Аксае. Трагедия случилась 15 марта в гостиничном комплексе «Оптимист».
В тот вечер женщина проводила тренировку по аквааэробике в бассейне с группой из шести человек. Посреди занятия в помещение ворвался ее муж с ружьем. Разъяренный мужчина начал ругаться с супругой. А когда один из членов группы по имени Александр попытался заступиться, застрелил его и Наталью. После этого он вышел из комплекса и покончил с собой.
Андрей и Наталья были в процессе развода, сообщает DonDay.ru. Предполагается, что мужчина пошел на такой шаг из ревности. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Как выяснилось, в 2013 году мужчину привлекли к административной ответственности за неправильное хранение оружия. Какова была сумма штрафа, неизвестно. Статьей 20.8 КоАП предусмотрено до двух тысяч рублей штрафа. Скорее всего, для ружья в квартире Андрея на улице Ленина не был предусмотрен сейф.
Наталья была тренером-преподавателем высшей категории в детско-юношеской спортивной школе «Юность».