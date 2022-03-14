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По факту гибели двух человек в гостинице под Ростовом завели уголовное дело

По факту гибели двух человек в гостинице под Ростовом завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в гостинице под Ростовом. ЧП случилось вечером 15 марта на улице Вартанова, 25 в Аксае.

50-летний мужчина пришел к гостинице «Оптимист», где его супруга работала инструктором по аквааэробике. Она занималась с детьми, когда к ней подошел ее муж. Между ними случился скандал. Разъяренный мужчина схватился за пистолет. Он застрелил свою жену и также ее знакомого, который часто занимался в бассейне. Покинув гостиницу, он покончил с собой. Известно, что супруги находились в стации развода.

В СУ СК по Ростовской области отметили, что случившееся квалифицировали как убийство двух и более лиц. В обстоятельствах расправы еще предстоит разобраться в ходе проверки.
Фото: Яндекс.Новости
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