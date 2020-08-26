У трех автобусов в Ростове-на-Дону поменяется схема движения
Схема движения трех городских маршрутов в донской столице изменится. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.
С 29 августа изменится движение автобуса №68. Транспорт обеспечит связь между поселком Александровка и ЖК «Красный Аксай». Поменяется маршрут у №40, который с субботы будет ходить до жилищного комплекса «Западная резиденция».
Кроме того, микрорайон Суворовский с улицей Нансена, проспектом Нагибина и площадью Театральная свяжет общественный транспорт №81.