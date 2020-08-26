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У трех автобусов в Ростове-на-Дону поменяется схема движения

У трех автобусов в Ростове-на-Дону поменяется схема движения
Схема движения трех городских маршрутов в донской столице изменится. Об этом сообщает администрация Ростова-на-Дону.

С 29 августа изменится движение автобуса №68. Транспорт обеспечит связь между поселком Александровка и ЖК «Красный Аксай». Поменяется маршрут у №40, который с субботы будет ходить до жилищного комплекса «Западная резиденция».

Кроме того, микрорайон Суворовский с улицей Нансена, проспектом Нагибина и площадью Театральная свяжет общественный транспорт №81.

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