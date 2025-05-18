Тысячи ростовчан приняли участие в велопараде

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В Ростове велосипедисты активно участвуют в велопараде. На Театральной площади собрались тысячи горожан, объединенных любовью к двухколесному транспорту.Несмотря на хмурое небо, участники намерены преодолеть дистанцию в 17 километров. Многие пришли в ярких и необычных костюмах. В финале мероприятия пройдет конкурс на лучший оригинальный костюм.Велопарад объединяет людей разных возрастов — от детей до пенсионеров. Это событие показывает, что здоровый образ жизни и активный отдых популярны среди жителей города.