Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Теплая погода без осадков ожидает ростовчан на выходных

Теплая погода без осадков ожидает ростовчан на выходных
В Ростове-на-Дону ожидаются теплая погода и отсутствие осадков. Такой прогноз на 12 и 13 сентября дает Ростовское отделение гидрометцентра.

В субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в эти выходные не предвидится. Температура воздуха в оба дня достигнет +29 градусов, несмотря на то, что ночью столбики термометров будут показывать всего +15...+16 градусов.

Сильного ветра в выходные также не прогнозируется. В субботу ожидается северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, а в воскресенье - восточный до 5 метров в секунду.

Стоит напомнить, что в Ростовской области продолжает действовать высокий класс пожароопасности. В связи с этим возможны стихийные ландшафтные пожары и ЧП. В это время не нужно разжигать костры, бросать непотушенные окурки и играть с огнем.

В случае ЧП нужно звонить по номеру: 112.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.