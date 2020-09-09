Теплая погода без осадков ожидает ростовчан на выходных

В Ростове-на-Дону ожидаются теплая погода и отсутствие осадков. Такой прогноз на 12 и 13 сентября дает Ростовское отделение гидрометцентра.В субботу и воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков в эти выходные не предвидится. Температура воздуха в оба дня достигнет +29 градусов, несмотря на то, что ночью столбики термометров будут показывать всего +15...+16 градусов.Сильного ветра в выходные также не прогнозируется. В субботу ожидается северо-восточный ветер до 5 метров в секунду, а в воскресенье - восточный до 5 метров в секунду.Стоит напомнить, что в Ростовской области продолжает действовать высокий класс пожароопасности. В связи с этим возможны стихийные ландшафтные пожары и ЧП. В это время не нужно разжигать костры, бросать непотушенные окурки и играть с огнем.В случае ЧП нужно звонить по номеру: 112.