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Татьяна Котова поделилась семейным рецептом закуски из кабачков с помидорами

Татьяна Котова поделилась семейным рецептом закуски из кабачков с помидорами
Знаменитая ростовская певица Татьяна Котова поделилась рецептом закуски из кабачков с помидорами. О тонкостях приготовления семейного блюда она поделилась в социальной сети.

По словам певицы, в детстве мама Татьяны очень часто делала такую же закуску из кабачков или баклажанов с помидорами. Уникальным ростовским рецептом блюда Котова поделилась в своем «Инстаграме».

Для приготовления понадобятся:

- кабачки
- помидоры
- чеснок
- майонез (домашний)
- укроп
- мука (либо без)
- соль
- масло – для жарки(гхи лучше всего)


Чтобы приготовить закуску, нужно нарезать кабачки кружочками, затем слегка обвалять в муке и выложить на разогретую сковородку с маслом. После жарки кабачки лучше выложить на салфетку, чтобы дать стечь лишнему маслу. Затем нужно взять майонез для начинки. Туда добавляем укроп и давленный чеснок. Между слоями кабачки нужно смазать соусом и положить сверху каждого кабачка дольку помидора.
Вкусная быстрая закуска, которую любят все дети и мужчины, готова!

Ростовчанка посоветовала попробовать всем эту незатейливую закуску и рассказать о своих вкусовых эмоциях в комментариях.

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