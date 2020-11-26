Татьяна Котова поделилась семейным рецептом закуски из кабачков с помидорами

Знаменитая ростовская певица Татьяна Котова поделилась рецептом закуски из кабачков с помидорами. О тонкостях приготовления семейного блюда она поделилась в социальной сети.По словам певицы, в детстве мама Татьяны очень часто делала такую же закуску из кабачков или баклажанов с помидорами. Уникальным ростовским рецептом блюда Котова поделилась в своем «Инстаграме».Для приготовления понадобятся:Чтобы приготовить закуску, нужно нарезать кабачки кружочками, затем слегка обвалять в муке и выложить на разогретую сковородку с маслом. После жарки кабачки лучше выложить на салфетку, чтобы дать стечь лишнему маслу. Затем нужно взять майонез для начинки. Туда добавляем укроп и давленный чеснок. Между слоями кабачки нужно смазать соусом и положить сверху каждого кабачка дольку помидора.Вкусная быстрая закуска, которую любят все дети и мужчины, готова!Ростовчанка посоветовала попробовать всем эту незатейливую закуску и рассказать о своих вкусовых эмоциях в комментариях.