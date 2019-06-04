Сумасшедший профессор: таганрожец Павел Деревянко поделился забавным снимком



Актёр из Таганрога Павел Деревянко порадовал подписчиков новой смешной фотографией. Он назвал свой образ «вертолётный синдром». За спиной мужчины и правда стоит летательный аппарат.



В геолокации Павел указал город Сергиев Посад. Судя по всему, в этом древнем городе сейчас проходят его очередные съёмки.

Фолловеры оценили смешной снимок артиста. Они стали придумывать ему разные названия: «сумасшедший профессор», «взрыв на фабрике серпов» и «синдром учёного».



Стоит отметить, что Деревянко любит публиковать необычные снимки, где он корчит рожицы или забавно позирует. Его лента в Инстаграме привлекает внимание пользователей своей простотой, так что актёр не теряет свою популярность среди российских зрителей.

Его пост со «взрывом на голове» за день набрал около 6700 «лайков».

