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Сумасшедший профессор: таганрожец Павел Деревянко поделился забавным снимком

Сумасшедший профессор: таганрожец Павел Деревянко поделился забавным снимком
Актёр из Таганрога Павел Деревянко порадовал подписчиков новой смешной фотографией. Он назвал свой образ «вертолётный синдром». За спиной мужчины и правда стоит летательный аппарат.

В геолокации Павел указал город Сергиев Посад. Судя по всему, в этом древнем городе сейчас проходят его очередные съёмки.
Фолловеры оценили смешной снимок артиста. Они стали придумывать ему разные названия: «сумасшедший профессор», «взрыв на фабрике серпов» и «синдром учёного».

Стоит отметить, что Деревянко любит публиковать необычные снимки, где он корчит рожицы или забавно позирует. Его лента в Инстаграме привлекает внимание пользователей своей простотой, так что актёр не теряет свою популярность среди российских зрителей.
Его пост со «взрывом на голове» за день набрал около 6700 «лайков».
Сумасшедший профессор: таганрожец Павел Деревянко поделился забавным снимком

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