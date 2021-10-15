Суд вновь продлил арест главному инженеру таганрогского водоканала

Ленинский районный суд Ростова продлил арест главному инженеру МУП «Управление “Водоканал“» города Таганрога до 21 ноября включительно. Юрия Полякова обвиняют по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».По версии следствия, Поляков не обеспечил безопасность рабочих и допустил их в коллектор в селе Дмитриадовке без специализированного оборудования. Сотрудники должны были заменить задвижку технического водопровода, но внезапно там произошел выброс метана. Ядовитый газ оказался смертельным.После случившейся аварии, 12 сотрудников водоканала погибли от отравления.До этого Полякову был продлен арест до 20 октября.