Главный инженер водоканала Таганрога пробудет в СИЗО еще три месяца
Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей главного инженера водоканала Таганрога. Юрий Поляков останется под стражей до 20 октября.
Как сообщал Rostov.ru, Полякова задержали 23 мая и предъявили обвинения по делу о гибели 11 рабочих в коллекторе Дмитриадовки Неклиновского района.
По версии следствия, 21 мая в коллекторе насосной станции на очистных сооружениях производилась замена задвижки технического водопровода. Бригада рабочих приступила к выполнению, как вдруг вовнутрь начали поступать сточные воды, а вслед за ними - аммиачные газы. У работников не было при себе специальных средств защиты, поэтому десять человек скончались на месте, а еще один - позже, в больнице.
Юрия Полякова обвинили в том, что он не произвел должный контроль и не согласовал план проведения работ. Также допустил людей к работе без каких-либо средств защиты. Ему вменяют статью «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».