Суд Ростова продлил конкурсное производство в отношении «Юг-Уголь Шолоховский»

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Конкурсное производство в отношении ООО «Юг-Уголь Шолоховский» продлили до 2 июля. Арбитражный суд Ростовской области вынес соответствующее решение 2 апреля.Компания была зарегистрирована в феврале 2021 года в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Предприятие занималось добычей угля и антрацита, а также их продажей.В декабре 2024 года организацию признали банкротом. Она задолжала кредиторам более 22 миллионов рублей.