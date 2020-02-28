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Суд обязал владельца снести заправку Shell в Ростове

Суд обязал владельца снести заправку Shell в Ростове
Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Омнитрейд» снести заправку Shell на улице Страны Советов. С иском к компании обратился Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.

Весной прошлого года администрация Ростова в результате проверки признала АЗС и автомагазин незаконной постройкой. В ходе судебного процесса была проведена экспертиза, которая подтвердила доводы департамента архитектуры об изменении конструкций. При этом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалось.

Иск мэрии суд удовлетворил и обязал компанию «Омнитрейд» в течение 12 месяцев привести нежилое здание в первоначальное состояние за счет собственных средств.

Добавим, что ГК «Омнитрейд» управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

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