Суд обязал владельца снести заправку Shell в Ростове



Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Омнитрейд» снести заправку Shell на улице Страны Советов. С иском к компании обратился Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону.



Весной прошлого года администрация Ростова в результате проверки признала АЗС и автомагазин незаконной постройкой. В ходе судебного процесса была проведена экспертиза, которая подтвердила доводы департамента архитектуры об изменении конструкций. При этом разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию не выдавалось.



Иск мэрии суд удовлетворил и обязал компанию «Омнитрейд» в течение 12 месяцев привести нежилое здание в первоначальное состояние за счет собственных средств.



Добавим, что ГК «Омнитрейд» управляет сетью АЗС под брендом Shell в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.