Студенческий городок ЮФУ в Ростове остался без холодной воды в майские праздники

В студенческом городке Южного федерального университета в Ростове-на-Дону целые сутки нет холодной воды. Её отключили утром 4 мая в общежитиях, расположенных на пересечении улиц Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии.Как оказалось, здесь в очередной раз произошла поломка на водопроводе. Из-за этого без холодной воды остались сотни студентов как минимум в трёх домах. Неделей ранее был похожий инцидент, только в течение нескольких дней в комнатах не было горячей воды. Сейчас на месте работают коммунальщики, которые пытаются устранить поломку.Добавим, что на территории новых общежитий постоянно выходят из строя трубы, стояки и прочие элементы водопроводной системы. Для студентов на протяжении уже около года стало привычным делом обходить огромные ямы, выкопанные во дворах. Чаще всего аварии случаются в одном и том же месте, и у всех давно возник невольный вопрос: почему же никто не может один раз качественно провести ремонт вместо того, чтобы делать его заново буквально каждые два месяца?