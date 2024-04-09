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Спасатели помогли семье из Ростовской области вытащить машину увязшую в глине

Спасатели помогли семье из Ростовской области вытащить машину увязшую в глине
Спасатели помогли семье из Ростовской области вытащить машину, увязшую в глине. Происшествие случилось 9 апреля в Кашарском районе.

Местные жители планировали поехать к вековому дубу в станицу Вешенскую. Однако по пути легковушка увязла в глине. Водитель попытался выехать, но ничего не получилось.

Глава семейства вызвал такси и отправил детей на нем. Взрослые стали дожидаться спасателей. Прибыв на место, специалисты вытащили машину на дорогу с помощью троса.
Фото: ГКУ РО "ПСС ВВ ТМ"
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