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Взрыв в многоэтажке на Немировича-Данченко прогремел неподалеку от дома

Взрыв в многоэтажке на Немировича-Данченко прогремел неподалеку от дома

Житель, ставший свидетелем пожара на улице Немировича-Данченко, рассказал о первых минутах после взрыва. Информацию об этом распространил портал DonDay.

Со слов очевидца, он был одним из первых, кто прибыл к месту происшествия. Проезжая мимо многоэтажного дома, он услышал громкий звук, похожий на взрыв. Заметив поднимающийся дым, он решил узнать, что произошло.

-Я достал монтировку из машины и направился к подъезду, - вспоминает свидетель. - Там уже собрались люди.

Совместными усилиями они взломали дверь в квартиру. По словам мужчины, оттуда вырывался густой черный дым, из-за чего попасть в квартиру было невозможно. Вскоре на место прибыли пожарные службы.

Причины пожара в настоящее время выясняются. Однако, по словам очевидца, эпицентр взрыва находился за пределами здания. Сначала он услышал взрыв, а затем заметил искру в небе.

-Кто-то говорил, что возгорание началось на девятом этаже, возможно, из-за антенны. Но взрыв произошел не в доме, а вблизи торговых точек, - уточнил он.
Фото: DonDay
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