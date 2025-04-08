Взрыв в многоэтажке на Немировича-Данченко прогремел неподалеку от дома

Фото: DonDay

Житель, ставший свидетелем пожара на улице Немировича-Данченко, рассказал о первых минутах после взрыва. Информацию об этом распространил портал DonDay.Со слов очевидца, он был одним из первых, кто прибыл к месту происшествия. Проезжая мимо многоэтажного дома, он услышал громкий звук, похожий на взрыв. Заметив поднимающийся дым, он решил узнать, что произошло.-Я достал монтировку из машины и направился к подъезду, - вспоминает свидетель. - Там уже собрались люди.Совместными усилиями они взломали дверь в квартиру. По словам мужчины, оттуда вырывался густой черный дым, из-за чего попасть в квартиру было невозможно. Вскоре на место прибыли пожарные службы.Причины пожара в настоящее время выясняются. Однако, по словам очевидца, эпицентр взрыва находился за пределами здания. Сначала он услышал взрыв, а затем заметил искру в небе.-Кто-то говорил, что возгорание началось на девятом этаже, возможно, из-за антенны. Но взрыв произошел не в доме, а вблизи торговых точек, - уточнил он.