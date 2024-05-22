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С 23 мая сотни ростовчан останутся без холодной воды

С 23 мая сотни ростовчан останутся без холодной воды
В Ростове-на-Дону ожидается ограничение водоснабжения. Информацию об этом сообщили в Ростовводоканале.

Воды не будет 23 мая с 8:00 до 24 мая 8:00. Ограничения коснуться следующих улиц: Донецкой - Белорусской - Загребаева - Киргизской. Воды не будет в аптечном складе, который находится в переулке Беломорском, 94, и пожарной части в переулке Беломорском, 19.

Причиной временных неудобств стала реконструкция водопроводной линии по улице Белорусской.
Фото: Ростов ру
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