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Сотни единиц военной техники заметили на дороге под Ростовом: видео

Сотни единиц военной техники заметили на дороге под Ростовом: видео
Под Ростовом-на-Дону заметили огромную колонну военной техники. Кадры с сотнями машин появились в соцсетях 27 сентября.

Происходящее сняли на свои телефоны автомобилисты. Они заметили, как сотни БТРов едут в районе села Чалтырь. Куда именно двигались военные, неизвестно. Однако людей ужаснуло такое количество военной техники, ведь в Сети часто публикуют сообщения о том, что она стягивается на границу России и Украины.

Скорее всего, БТРы двигались с учений. Именно так предположили большинство пользователей, комментирующих данное видео. В большинстве случаев так оно и есть, ведь в регионе находится много военных частей.

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