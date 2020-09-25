Сотни единиц военной техники заметили на дороге под Ростовом: видео

Под Ростовом-на-Дону заметили огромную колонну военной техники. Кадры с сотнями машин появились в соцсетях 27 сентября.Происходящее сняли на свои телефоны автомобилисты. Они заметили, как сотни БТРов едут в районе села Чалтырь. Куда именно двигались военные, неизвестно. Однако людей ужаснуло такое количество военной техники, ведь в Сети часто публикуют сообщения о том, что она стягивается на границу России и Украины.Скорее всего, БТРы двигались с учений. Именно так предположили большинство пользователей, комментирующих данное видео. В большинстве случаев так оно и есть, ведь в регионе находится много военных частей.