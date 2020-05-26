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Колонну военной техники сняли в Ростовской области: видео

Колонну военной техники сняли в Ростовской области: видео
В Ростовской области автомобилисты сняли колонну военной техники. Видео появилось в социальных сетях 28 мая.

Тяжёлая техника была замечена, по словам автора записи, в районе села Пешково Азовского района. Бронеавтомобили двигались в направлении села Кугей. Колонна сопровождалась автомобилями ГИБДД с включёнными проблесковыми маячками.

Добавим, что в Ростовской области расположено несколько воинских частей. Они находятся в городах Новочеркасск, Ростов, Каменск-Шахтинский, Октябрьском, Аксайском и других районах.

Пользователи соцсети предположили, что перемещение военной техники связано с учениями или сменой места дислокации.

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