Соцдистанция станет обязательной в самолетах

Социальная дистанция станет обязательной в самолетах. Соблюдать ее нужно будет на входе в лайнер, во время нахождения в нем и на выходе. Об этом 31 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Уточняется, что социальное дистанцирование должно быть одинаковым на всех этапах полета. Данная мера обязательна в современных реалиях. При этом аэропорты должны будут организовать несколько дополнительных автобусных рейсов для вылетающих пассажиров.Также глава Роспотребнадзора отметила, что проверять соблюдение социальной дистанции в таких заведениях, как кинотеатры, не будут, а на пляжах можно будет не надевать маску.