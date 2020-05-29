Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Соцдистанция станет обязательной в самолетах

Соцдистанция станет обязательной в самолетах
Социальная дистанция станет обязательной в самолетах. Соблюдать ее нужно будет на входе в лайнер, во время нахождения в нем и на выходе. Об этом 31 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уточняется, что социальное дистанцирование должно быть одинаковым на всех этапах полета. Данная мера обязательна в современных реалиях. При этом аэропорты должны будут организовать несколько дополнительных автобусных рейсов для вылетающих пассажиров.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что проверять соблюдение социальной дистанции в таких заведениях, как кинотеатры, не будут, а на пляжах можно будет не надевать маску.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.