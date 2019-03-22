После авиакатастрофы, в которой погибли таганрожцы, Boeing установит дополнительные сигнальные лампы на самолетах 737 Max



После крушения лайнера, в котором погибли таганрожцы, Boeing установит в кабинах самолетов 737 Max дополнительные сигнальные лампы. Они будут предупреждать пилотов о противоречиях в данных двух ключевых датчиков.



Новая сигнальная лампа будет загораться в случае, если два датчика, определяющих угол наклона самолета, будут показывать разные данные. Включение сигнализации будет означать, что один из датчиков неисправен. По предварительным данным, именно неверные данные об угле наклона самолета стали причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии.



Напомним, лайнер рухнул 10 марта недалеко от столицы Эфиопии. При трагедии погибли 157 человек. Среди них была семейная пара из Таганрога – Екатерина и Александр Поляковы. Молодые люди летели в Кению.