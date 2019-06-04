Снятый в Ростовской области сериал «Смотритель маяка» покажут в День России



Телеканал НТВ анонсировал показ сериала «Смотритель маяка», съемки которого проходили в Ростовской области. Главные роли в шпионском детективе сыграли Максим Дрозд и Егор Бероев.



Действие картины разворачивается в 1914 году, накануне начала Первой мировой войны. Сотрудники русской контрразведки узнают о готовящейся крупной диверсии в Крыму. Провести её должен немецкий шпион Пётр Ремезов (Егор Бероев), который тайно проникает на территорию России. В его задачу входит минирование Севастопольской бухты и уничтожение главных сил русского флота. После теракта на полуостров должен высадиться немецко-турецкий десант.



Для реализации своего плана шпион вербует русских из разных социальных групп — от офицеров до уголовников. Одним из них стал Арсений Седов (Максим Дрозд). Русский подельник становится другом Ремезова, который даже не подозревает, что Арсений — разведчик генерального штаба.



Специально для съемок фильма на берегу Таганрогского залива рядом с хутором Мержаново построили маяк. После окончания съёмок строение стало настоящей достопримечательностью побережья Азовского моря. Рядом с ним возвели несколько домов в натуральную величину и хлев для скота. Бутафорская деревушка превратилась в туристическое место, куда приезжают не только жители Ростовской, но и других областей.



Большую часть картины снимали на территории Аннинской крепости в станице Старочеркасской. Крепость была возведена в 1730 году и служила форпостом русских войск в годы войны с Турцией. В возведенном поблизости хуторе художники реалистично передали быт южной России эпохи Первой мировой войны.



Съемки также проходили в Ростове и Таганроге. Авторы фильма уверяют, что сериал получился захватывающим и насыщенным.



Режиссёром картины стал Павел Дроздов. В фильме также снимаются Екатерина Ванчугова, Александра Богданова, Дмитрий Харатьян.