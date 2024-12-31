Дед Мороз и Грин устроили новогодний дебош в центре Ростова

Фото: соцсцети.

В Ростове Дед Мороз и Гринч устроили переполох в центре города. Видеозапись их проделок появилась в социальных сетях 30 декабря.На видео видно, как Гринч сидит на окне автомобиля, а водитель выполняет дрифт на Театральной площади. Затем происходит сцена борьбы между персонажами. Гринча, вероятно, пытаются проучить за хулиганство.После этого зелёный персонаж ходит по дороге на руках и танцует под громкую музыку ночью. Всё это сопровождается звуками буксующих автомобилей.Однако не все жители Ростова-на-Дону одобрили поведение молодых людей в костюмах. Многие считают, что дарить новогоднее настроение нужно добрыми делами, а не опасными трюками.