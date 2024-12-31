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Дед Мороз и Грин устроили новогодний дебош в центре Ростова

Дед Мороз и Грин устроили новогодний дебош в центре Ростова
В Ростове Дед Мороз и Гринч устроили переполох в центре города. Видеозапись их проделок появилась в социальных сетях 30 декабря.

На видео видно, как Гринч сидит на окне автомобиля, а водитель выполняет дрифт на Театральной площади. Затем происходит сцена борьбы между персонажами. Гринча, вероятно, пытаются проучить за хулиганство.

После этого зелёный персонаж ходит по дороге на руках и танцует под громкую музыку ночью. Всё это сопровождается звуками буксующих автомобилей.

Однако не все жители Ростова-на-Дону одобрили поведение молодых людей в костюмах. Многие считают, что дарить новогоднее настроение нужно добрыми делами, а не опасными трюками.
Фото: соцсцети.
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