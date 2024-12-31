Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Разыскиваемых в Ростовской области двух школьников нашли живыми

Разыскиваемых в Ростовской области двух школьников нашли живыми
Разыскиваемых в Ростовской области двух подростков нашли живыми. О местонахождении 14-летнего Артема и 13-летней Софьи не было известно с 3 ноября.

Дети бесследно исчезли в городе Ейске Краснодарского края. Близкие забили тревогу и отправились на их поиски. Когда самостоятельно отыскать школьников не удалось, на помощь пришли волонтеры. По одной из версий, Артем и Софья отправились в Ростов-на-Дону.

Только 30 декабря добровольцы сообщили, что подростков удалось отыскать. Информация о том, где они находились, уточняется.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.