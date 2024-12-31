Разыскиваемых в Ростовской области двух школьников нашли живыми

Фото: Лиза Алерт

Разыскиваемых в Ростовской области двух подростков нашли живыми. О местонахождении 14-летнего Артема и 13-летней Софьи не было известно с 3 ноября.Дети бесследно исчезли в городе Ейске Краснодарского края. Близкие забили тревогу и отправились на их поиски. Когда самостоятельно отыскать школьников не удалось, на помощь пришли волонтеры. По одной из версий, Артем и Софья отправились в Ростов-на-Дону.Только 30 декабря добровольцы сообщили, что подростков удалось отыскать. Информация о том, где они находились, уточняется.