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В ходе СВО пропал без вести 46-летний военнослужащий, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал без вести 46-летний военнослужащий, служивший в Ростовской области
В Ростовской области уже почти год ведутся активные поиски 46-летнего военного, который пропал без вести. Сергей Иноземцев исчез 6 февраля, и с тех пор никакой информации о его местонахождении нет.

Мужчина родом из Новороссийска был мобилизован после начала специальной военной операции. Он проходил службу в воинской части № 41624, которая находится в городе Стаханове ЛНР. Среди сослуживцев он был известен под позывным «Поляна».

Сергей регулярно поддерживал связь с семьей, делясь подробностями о своих заданиях. Однако 3 февраля общение внезапно прекратилось. Позже родным сообщили, что 6 февраля он отправился на выполнение задачи в район села Белогоровки.

Родственники продолжают надеяться на его возвращение. Они активно распространяют информацию о пропаже через волонтерские организации, публикуя ориентировки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, просьба связаться с военкоматом.
Фото: соцсети
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