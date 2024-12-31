В ходе СВО пропал без вести 46-летний военнослужащий, служивший в Ростовской области

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В Ростовской области уже почти год ведутся активные поиски 46-летнего военного, который пропал без вести. Сергей Иноземцев исчез 6 февраля, и с тех пор никакой информации о его местонахождении нет.Мужчина родом из Новороссийска был мобилизован после начала специальной военной операции. Он проходил службу в воинской части № 41624, которая находится в городе Стаханове ЛНР. Среди сослуживцев он был известен под позывным «Поляна».Сергей регулярно поддерживал связь с семьей, делясь подробностями о своих заданиях. Однако 3 февраля общение внезапно прекратилось. Позже родным сообщили, что 6 февраля он отправился на выполнение задачи в район села Белогоровки.Родственники продолжают надеяться на его возвращение. Они активно распространяют информацию о пропаже через волонтерские организации, публикуя ориентировки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, просьба связаться с военкоматом.