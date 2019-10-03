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Под фундаментом здания в Азове обнаружили человеческие останки 14-го века

Под фундаментом здания в Азове обнаружили человеческие останки 14-го века
В Азове Ростовской области под фундаментом здания обнаружили древнее захоронение. Об этом 7 октября рассказали в местном музее-заповеднике.

Находку сделали во время археологических исследований на улице Мирошниченко. Специалисты знали, что во времена Средневековья здесь находился могильник. Археологов часто спрашивали, что они надеются там найти — ведь там раньше стояло здание и строители много раз перекопали весь участок. Однако, как ни странно, современный город не смог уничтожить следы прошлого.

Сделав раскоп, исследователи нашли могильник 14-го века. Он был наполовину изрезан фундаментом здания 20-го века. Под бетонным блоком сохранился человеческий скелет, который пролежал в земле около 700 лет. Сейчас специалистам предстоит узнать, кому принадлежали останки. Их передадут антропологам для дальнейшего исследования. Они смогут установить пол и узнать возраст, в котором умер житель древнего Азака.

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