Синоптики рассказали, каким будет лето 2026 года в Ростове

Лето 2026 года в Ростове-на-Дону обещает быть аномально жаркими, с существенным дефицитом осадков. Прогноз, составленный на основе десятилетних данных Гидрометцентра и метеорологов "Яндекс.Погоды", рисует нерадужную картину для жителей и аграриев.Особую тревогу вызывает прогноз на июль. По предварительным оценкам, он может стать самым жарким за последние 30 лет. Средняя дневная температура ожидается в районе +28 градусов, ночная – около +17. При этом количество осадков прогнозируется на уровне всего 40 миллиметров, что в три раза меньше обычного. Ожидается, что в июле будет преимущественно ясно – около 19 дней, при этом дождливых дней ожидается всего 7, и лишь один пасмурный.Июнь, по прогнозам, станет самым прохладным летним месяцем, с дневной температурой около +23 градусов. В целом климат в июне будет теплым, с примерным соотношением: 13 ясных, 9 дождливых и 3 пасмурных дня.Август также обещает быть теплым, со средней дневной температурой около +25 градусов. Количество ясных дней прогнозируется на уровне 19, дождливых – 5, и 1 пасмурный день.Специалисты предупреждают, что такая погода значительно повышает риск засухи и возникновения опасных природных явлений на юге страны. Синоптики прогнозируют усиление шквальных ветров, сильные ливни и возможные локальные смерчи.Напомним, что последние годы уже отличались экстремальной летней жарой в Ростовской области, когда температура в тени достигала 42 градусов. Это приводило к проблемам с электроснабжением и выходу из строя техники. Сильная засуха также нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству, приведя к рекордно низкому урожаю за последние 13 лет.